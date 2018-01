Santo Antão Norte/Futebol: Santo Crucifixo vence Paulense (2-0) e isola-se no comando da classificação

Ribeira Grande, 07 Jan (Inforpress) – A equipa do Santo Crucifixo venceu o Paulense por 2-0 no jogo deste domingo, a contar para a terceira jornada do campeonato regional de futebol da primeira divisão em Santo Antão Norte e assumiu a liderança isolada da classificação.

A primeira parte do Santo Crucifixo x Paulense terminou sem golos.

Aos 68 minutos, a equipa santo-crucificense inaugurou o marcador, por intermédio de Knetcha que, com um pontapé forte, de muito longe da linha limite da grande área, colocou a bola de forma indefensável para o guarda-redes Manuel, do Paulense.

O segundo golo da formação do Santo Crucifixo aconteceu aos 83 minutos, na sequência da marcação de um pontapé de canto a que Fredson, de cabeça, deu o melhor seguimento, fixando assim o resultado final da partida.

No sábado, o Foguetões impôs uma derrota (1-0) ao Rosariense que, com esse resultado, perdeu a liderança da tabela classificativa da competição.

Com 0-0 ao intervalo, o golo vitorioso do Foguetões viria a acontecer aos 79 minutos, por intermédio de Christopher, que marcou de cabeça, aproveitando uma saída incompreensível do guarda-redes do Rosariense.

Na segunda partida da tarde de sábado, 06, o Beira-Mar e o Sinagoga empataram a uma bola, com golos de Didi, aos 49 minutos, na transformação de uma grande penalidade favorável ao Beira-Mar, e aos 87 minutos, o Sinagoga repôs a igualdade por intermédio de Edy.

Com os resultados da terceira jornada do campeonato regional de futebol da primeira divisão em Santo Antão Norte, o Santo Crucifixo é líder, com nove pontos, o Rosariense beneficia do seu melhor “goal average”, para ocupar a segunda posição, com os mesmos seis pontos que o Foguetões, terceiro classificado.

Na segunda metade da tabela está o Sinagoga, com quatro pontos, o Beira-Mar amealhou o seu primeiro ponto e sem qualquer ponto continua o actual campeão regional, o Paulense, na sexta e última posição.

Na segunda divisão, disputou-se a segunda jornada do campeonato regional nesse escalão, com vitória da formação de Janela sobre o Torreense por 1-0.

O Solpontense, com melhor “goal average”, lidera com os mesmos três que pontos a equipa de Janela, segunda classificada, e em última posição, o Torreense, que ainda não pontuou.

No próximo fim-de-semana, o campeonato volta a ser paralisado, para dar lugar à disputa da Taça Município da Ribeira Grande, enquadrada nas comemorações do dia município e do orago local, Santo Antão Abade, 17 de Janeiro.

HF/JMV

Inforpress/Fim

