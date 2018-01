Santo Antão Norte/Futebol: Rosariense recupera liderança do campeonato regional de futebol

Ribeira Grande, 20 Jan (Inforpress) – A equipa do Rosariense recuperou a liderança da tabela classificativa do campeonato regional de futebol de Santo Antão Norte, ao vencer o Santo Crucifixo por 1-0, no jogo deste sábado, a contar para a quarta jornada da competição.

Num jogo com “sinal mais” para o Rosariense, o intervalo chegou com um empate a zero e, na segunda metade, o Rosariense chegou ao golo, aos 52 minutos, numa jogada confusa em que ficou a dúvida se Vando terá sido o autor do golo ou se terá havido um auto-golo, resultante de um mau atraso feito por um defensor do Santo Crucifixo.

O placard não sofreu mais alterações até ao apito final do árbitro e a vitória sorriu ao Rosariense.

No primeiro jogo da tarde, o Beira-Mar venceu o campeão Paulense, por 2-1.

O Beira-Mar teve oportunidade de abrir o activo aos 17 minutos, na transformação de uma grande penalidade, mas o guarda-redes Manuel, do Paulense, levou a melhor no duelo com Djudja e manteve invioladas as redes à sua guarda.

“Quem não marca sofre” e os campeões regionais acabaram por marcar, por intermédio de Macky, aos 26 minutos, mas a alegria da claque paulense foi “sol de pouca dura” já que, quatro minutos depois, aos 30, Zé Rui repôs a igualdade, resultado com que terminou a primeira parte.

Na segunda metade, o Beira-Mar deu a volta ao texto, aos 61 minutos, e fixou o resultado final em 2-1, amealhando os três pontos em disputa nessa partida.

Com os resultados dos jogos deste sábado, o Rosariense lidera, com os mesmos 09 pontos que o Santo Crucifixo, mercê do seu melhor “goal average”, o Foguetões vem em terceira posição, com 06 pontos, menos um jogo, o Sinagoga é quatro classificado com 04 pontos, também com menos um jogo, o Beira-Mar mantém-se na quinta posição, com 04 pontos e em última posição continua o Paulense, ainda sem qualquer ponto.

A jornada fica completa este domingo, com a realização do jogo Sinagoga x Foguetões.

Na segunda divisão, será disputada, este domingo, a partida Solpontense x Janela, a contar para a terceira jornada do campeonato regional de futebol nesse escalão.

HF/JMV

Inforpress/Fim

