Santo Antão Norte/Futebol: Conhecidos os quatro semifinalistas da taça regional de Santo Antão Norte

Ribeira Grande, 04 Fev (Inforpress) – As equipas do Foguetões, do Santo Crucifixo, do Rosariense e da UDJanela apuraram-se para as meias-finais da taça regional de Santo Antão Norte ao vencerem os jogos da segunda eliminatória da competição, disputados este fim-de-semana.

No primeiro jogo da tarde de hoje, o Rosariense venceu o Paulense por 3-0, com golos de Cholê (20 minutos), de Bilai (82 minutos) e de Mota (88 minutos), mas o Paulense podia ter chegado ao golo aos 49 minutos, na transformação de uma grande penalidade, mas o guarda-redes Lampada esteve bem e defendeu o remate de Nenê.

Logo depois, foi a vez da União Desportiva de Janela (UDJanela) defrontar o Solpontense, numa partida em que a vitória podia ter sido do Solpontense já que, aos 22 minutos, a formação da Ponta do Sol beneficiou de uma grande penalidade, mas Wilson, chamado para a marcação, desperdiçou a oportunidade atirando para a base do poste da baliza defendida pela UDJanela.

Com um empate a zero no final dos 90 minutos regulamentares, o vencedor foi encontrado na marcação dos ponta-pés a partir da marca da grande penalidade e os rapazes de Pontinha de Janela foram mais eficazes e converteram os cinco remates contra apenas quatro do Solpontense e ganharam o direito à disputa da meia-final.

No sábado, o Foguetões venceu Sinagoga por 2-0, com “bis” de Jon Bibi, aos 74 minutos, de penalty, e aos 77 minutos e conseguiu o apuramento.

Na segunda partida dessa tarde, o Santo Crucifixo entrou a marcar e apontou o primeiro golo da partida, logo aos 04 minutos, por intermédio de Baltasar, resultado com que terminou a primeira parte.

Martim marcou para o Beira-Mar e repôs a igualdade aos 76 minutos, e com esse resultado terminou o jogo e na marcação das grandes penalidades o Santo Crucifixo foi mais feliz e venceu a partida.

Com estes resultados, o calendário das meias-finais indica que o Foguetões deverá defrontar o Santo Crucifixo no sábado, 24 de Fevereiro, e o Rosariense mede as forças com a UDJanela, no domingo, 25.

A final está aprazada para 24 de Março.

No próximo fim-de-semana o campeonato regressa ao estádio João Serra com a realização dos jogos da sexta jornada do campeonato, a primeira da segunda volta.

Foguetões x Santo Crucifixo e Rosariense x Beira-Mar no sábado, 10, e Torreense x Janela (quinta jornada da segunda divisão) e Sinagoga x Paulense, no domingo, 11.

HF/JMV

Inforpress/Fim