Santo Antão- Norte/Futebol: Campeonato suspenso para a disputa da taça regional

Ribeira Grande, 03 Fev (Inforpress) – O campeonato regional de futebol de Santo Antão Norte fica suspenso, este fim-de-semana, para dar lugar à disputa da segunda eliminatória da taça regional desta zona desportiva.

Para a tarde de hoje serão disputados os jogos Sinagoga x Foguetões e Beira-Mar x Santo Crucifixo e amanhã, domingo disputam-se as partidas Paulense x Rosariense e Janela x Solpontense.

Na próxima semana o campeonato retoma a normalidade com os jogos da primeira jornada da segunda volta.

A primeira volta terminou na semana passada com o Rosariense na liderança com os mesmos 12 pontos que o Santo Crucifixo, mas beneficiando seu melhor goal-average e do confronto directo, em terceira posição vem o Foguetões com 09 pontos.

Na segunda metade da tabela, o Sinagoga está em quarta posição com 07 pontos, o Beira-Mar continua em quinto lugar com 04 pontos e o Paulense, detentor do título de campeão regional, é lanterna vermelha sem qualquer ponto.

