Santo Antão Norte/Futebol: Treinador do Santo Crucifixo diz que jogar duas vezes por semana desestabiliza a equipa (c/áudio)

Ribeira Grande, 21 Abr (Inforpress) – O treinador da União Desportiva de Santo Crucifixo, Jorge Fonseca, considerou, em declarações à Inforpress, que a sua equipa está a ser desestabilizada pelas viagens longas e pela disputa de dois jogos por semana.

“As viagens e os jogos no meio da semana estão a desequilibrar a minha equipa” disse Jorge Fonseca assumindo que o Santo Crucifixo “está sobrecarregado” e essa é uma “situação difícil de gerir”, já que o clube quer estar em todas essas competições.

“Saímos de casa na quarta-feira e só regressamos na terça-feira”, exemplificou Jorge Fonseca, que explicou que todos “sentem as viagens longas”, inclusive, os que não jogam, e “isso afecta animicamente o grupo”.

“Imagine o que não acontecerá com os jogadores”, disse Fonseca que, na próxima quarta-feira, recebe o Mindelense para mais uma eliminatória da Taça de Cabo Verde e, no dia seguinte, parte para a ilha do Maio para disputar, no fim-de-semana, a primeira jornada da segunda volta do grupo B, do campeonato nacional de futebol.





