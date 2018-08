Santo Antão: Mulheres protagonizam momento inédito na regata-a-remos do festival gastrodespocultural na Ponta do Sol

Ponta do Sol, 19 Ago (Inforpress) – Um grupo de mulheres protagonizou um momento inédito na regata-a-remos do festival gastrodespocultural, na Ponta do Sol, ao concorrer à prova com um bote tripulado exclusivamente por elas.

Filomena Brito, uma das tripulantes do bote “feminino”, disse à Inforpress que “a ideia não era ganhar” mas divertir-se e proporcionar momentos de diversão aos participantes no festival.

A regata-a-remos, em que participarem três botes, foi o ponto alto da componente desportiva do festival e a vitória sorriu ao bote “nôs stória” seguido do bote “Cristian” e, em terceiro lugar ficou o bote “Daniela” tripulado pelo grupo de mulheres.

Na natação também participaram três concorrentes, com vitória de Walter e com Danilson na segunda posição.

As provas de mesa (bisca e oril) bem como a competição de puxa-corda não se realizaram por falta de inscritos.

