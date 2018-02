Santo Antão: Missão do Governo e ONU avalia impacto da seca n ilha

Porto Novo, 04 Fev (Inforpress) – Uma missão, integrada por representantes do Governo e das agências das Nações Unidas em Cabo Verde, é esperada, esta segunda-feira, em Santo Antão, para uma acção de avaliação do impacto da seca nesta ilha.

A missão, encarregada de avaliação do impacto da seca em Cabo Verde, tem agendado encontros com os câmaras municipais e as equipais locais de seguimento do ano agrícola, além de visitas de terreno, para a avaliação do impacto da seca em Santo Antão.

A missão, que vai estar em Santo Antão durante dois dias, inicia os trabalhos pelo município do Porto Novo, cujo edil, Aníbal Fonseca, vai apresentar a situação e impacto da seca neste concelho, onde está, desde de Dezembro, a ser implementação um plano de mitigação da seca e salvamento do gado, estimado em 80 mil contos.

A missão de avaliação do impacto da seca em Cabo Verde, que já esteve no interior da ilha de Santiago, estará terça-feira, no último dia da sua estada em Santo Antão, nos municípios da Ribeira Grande e Paul.

A equipa integra representantes das agências das Nações Unidas (PAM, OMS, UNICEF, OCHA, PNUD, FAO, ONU Mulheres) e dos ministérios Agricultura e Ambiente, da Saúde e da Administração Interna.

JM/JMV

Inforpress/fim