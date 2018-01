Santo Antão: Jardim Infantil de Chã de Margaridinha remodelado e entregue à população da Ribeira da Torre

Ribeira Grande, 06 Jan (Inforpress) – As crianças do Jardim Infantil de Chã de Margaridinha, na Ribeira da Torre, vão iniciar o próximo período lectivo num espaço renovado, inaugurado sexta-feira, no âmbito das festas do município da Ribeira Grande, 17 de Janeiro.

“A Câmara Municipal da Ribeira Grande tem como meta que todas as infra-estruturas escolares do concelho tenham qualidade”, disse o presidente da Câmara, Orlando Delgado, durante a cerimónia de inaugura do Jardim, adiantando que “para o ano lectivo 2017/2018 a meta é a reabilitação de todos os jardins infantis do concelho”.

Trata-se da forma encontrada para atingir o objectivo de proporcionar às crianças um espaço condigno, daí a aposta na reabilitação do Jardim Infantil de Chã de Margaridinha, que estava fechado há cerca de cinco anos porque não dispunha dessas condições consideradas necessárias para o funcionamento.

Por isso, o Jardim tinha vindo a funcionar na escola de Fajã Domingas Benta que, apesar de ter servido para resolver o problema pontual e de forma provisória, não dispunha das condições ideais para o funcionamento de um jardim infantil, conforme disse à Inforpress, a monitora Joanita Fortes.

“Fomos muito bem recebidos mas o trabalho com as crianças no jardim infantil exige a realização de actividades que não se pode fazer numa escola sem perturbar o funcionamento de outras aulas, nomeadamente, cantar”, explicou Joanita Fortes, destacando as novas condições que vão permitir um melhor trabalho com as crianças do Jardim Infantil de Chã de Margaridinha.

A inauguração desse jardim infantil enquadra-se no programa comemorativo do dia do Município da Ribeira Grande e do Santo Antão Abade, patrono da ilha, a 17 de Janeiro.

HF/CP

Inforpress/fim

