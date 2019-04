Santo Antão: Governo espera ainda este ano encontrar formas de combater mil-pés com apoio da Cooperação Chinesa

Porto Novo, 23 Abr (Inforpress) – O Governo espera ainda em 2019, no quadro da cooperação chinesa, encontrar formas de combater a praga dos mil-pés (illacme plenipes) que, desde os anos 70, tem afectado a agricultura em Santo Antão.

Segundo o Ministério da Agricultura e Ambiente chegará a Santo Antão, ainda no decorrer do ano em curso, uma técnica chinesa para a apoiar este ministério no combate à essa praga, que ataca, sobretudo, os tubérculos (batatas comum e doce e outros).

Ao longo dos anos, foram realizadas algumas investigações, “sem resultados práticos”, visando o combate da praga, sendo provável que ainda este ano sejam retomadas as pesquisas, na esperança de encontrar uma solução ao mil-pés, que continua alastrar-se por toda a ilha.

Por causa da praga, que terá chegado a Santo Antão nos princípios da década de 70, proveniente da Europa, esta ilha tem estado, desde 1984, sujeito a medidas de quarenta, que proíbem o escoamento dos produtos para as outras ilhas agrícolas do arquipélago.

O embargo, segundo os agricultores, levou ao “declínio” da agricultura em Santo Antão, uma preocupação partilhada pelas câmaras municipais desta ilha, que têm estado a pressionar o Governo no sentido de pôr cobro à essa medida.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, os agricultores de Santo Antão não podem continuar a ser penalizados, pelo que, a seu ver, a questão do embargo precisa ser resolvida “de uma vez por todas”.

O Governo, que garante estar a criar as condições para o levantamento do embargo, já admitiu a necessidade de se avançar com investimentos na investigação, com vista a encontra vias de combater os mil-pés, praga daninha que aflige praticamente toda a ilha de Santo Antão.

Somente no concelho do Porto Novo pode-se ainda encontrar vales agrícolas sem essa praga, como são os casos do Tarrafal de Monte Trigo, Martiene e Chã de Norte.

