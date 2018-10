Santo Antão: Formação jurídica para associados da AFRNSA com fraca participação dos clubes (c/áudio)

Ribeira Grande, 22 Out (Inforpress) – A formação jurídica promovida no último fim-de-semana, na cidade da Ribeira Grande, pela Associação de Futebol da Região Norte de Santo Antão (AFRNSA) decorreu sem a presença da maior parte dos clubes.

Esta acção de formação, ministrada pelo jurista Victor Osório, pretendia dar a conhecer aos responsáveis dos clubes filiados na AFRNSA e outros interessados, “aspectos da gestão jurídico futebolístico da época desportiva”, mas só participaram os representantes do Rosariense e do Beira-Mar, além do Solpontense, que só participou no primeiro dia.

Os participantes criticaram a ausência dos representantes dos clubes e, no entender de Hélder Salomão, representante do Rosariense Clube da Ribeira Grande, “é pena que uma formação dessa relevância” não tenha merecido a adesão dos clubes, sobretudo porque tem havido casos provocados pelo desconhecimento dos regulamentos e que seriam evitáveis, no futuro, graças aos conhecimentos disponibilizados nesta formação.

Na mesma linha, o participante Ilston Gomes reconheceu que tem havido “algum défice de conhecimento” no que toca à legislação que rege o futebol a nível local e nacional, pelo que saudou a realização da formação.

Igualmente, lamentou a ausência da maior parte dos clubes.

“Esta formação estava programada há muito tempo, mas só agora conseguimos concretizá-la, por razões alheias à nossa vontade”, disse o presidente da AFRNSA, Carlos Assunção, explicando que todos os clubes tinham conhecimento da formação e não compareceram por opção própria.

Princípios gerais, enquadramento constitucional e legislativo, filiação desportiva, inscrição, início e fim de época futebolística, inscrição da equipa e dos jogadores, transferência durante a época, gestão disciplinar nas equipas (cartões amarelos e cartões vermelhos), gestão disciplinar pela ARF e FCF, protestos e recursos, foram os assuntos que Victor Osório abordou durante esta acção de formação.

