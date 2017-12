Santo Antão: Fogos de artifício e espectáculos musicais na virada do ano

Porto Novo, 31 Dez (Inforpress) – Espectáculos musicais um pouco por toda a ilha e fogos de artificio marcam a passagem do ano em Santo Antão, numa organização das câmaras municipais.

No Porto Novo, a edilidade local preparou um programa que inclui fogos de artificio e um espectáculo no largo do caís acostável, com grupos e artistas locais, como Djony Ferreira, Toy Medina, Dulce, Dilvo, Flow Real e outros.

Na Ponta do Sol, Cordas do Sol, Elly Paris, banda Nós Raíz, grupo coral, de entre outros, animam um espectáculo musical que marca a virada do ano na Ribeira Grande, onde as pessoas vão ter também a oportunidade de assistir a fogos de artifício nos primeiros momentos de 2018.

No Paul, a câmara municipal anuncia, também, um espectáculo com Rui Last One, Fundo de Kintal, além de outros grupos locais, para receber o novo ano neste concelho.

