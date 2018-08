Santo Antão: Festival gastrodespocultural arrancou sábado a noite na Ponta do Sol

Ponta do Sol, 19 Ago (Inforpress) – A terceira edição do festival “gastrodespocultural” arrancou esta noite na cidade da Ponta do Sol, com um atraso “considerável”, em relação à hora inicialmente prevista para o início das actividades.

Por essa razão, as actividades previstas para a tarde de sábado não se realizaram e os primeiros acordes do espectáculo musical só se ouviram às 23:37, altura em que o grupo “Nôs Raíz Band” subiu ao palco para dar início ao festival.

O desfile de grupos e artistas convidados, que integraram o cartaz para esta noite, prosseguiu com as actuações dos “Ecos da Montanha”, “Levantá Xpancá” e Vlú Ferreira que subiu ao palco por volta das 04:00 da madrugada mas o alinhamento previa ainda as actuações de Anísio Rodrigues e banda, da Banda Jave e do artista Hilário Silva.

Para este domingo, as actividades arrancam com o desporto, por volta das 12:00 com jogos de bisca, oril e puxa-corda, natação, regata-a-remos e uma aula de aeróbica para logo depois ser a vez da cultura marcar presença com um desfile de carnaval de verão com a participação de grupos da Ponta do Sol, da cidade da Ribeira Grande e do grupo Cruzeiros do Norte, de São Vicente.

No palco, a música deverá arrancar às 18:00 com a participação dos grupos “Ivá e Banda”, “Ritmos do Paul”, “Mindelo Groove” e, a fechar, o grupo local “Kapa Sol”.

Esta terceira edição do festival “gastrodespocultural” é uma homenagem ao artista Manuel Gomes, recentemente falecido.

HF/CP

Inforpress/Fim