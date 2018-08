Santo Antão: Estância turística de Passagem impulsiona turismo no Paul após reabertura em Julho

Porto Novo, 16 Ago (Inforpress) – O turismo tem estado, nos últimos tempos, a ganhar “um novo impulso” no concelho do Paul, em Santo Antão, com reabertura, em Julho, da estância turística de Passagem, após receber obras de reabilitação.

Desde a sua inauguração, a estancia turística de passagem, conhecida como “cartão postal” de Santo Antão, tem sido muito visitada, dinamizando, assim, a actividade turística do Paul, segundo alguns operadores locais.

A edilidade paulense admite, também, que este espaço, agora com nova cara, depois da recuperação do restaurante, das piscinas, da área verde e das instalações sanitárias e desportivas, está a dar “um novo alento” ao Paul, contribuindo para “uma verdadeira promoção turística” de toda a ilha de Santo Antão.

Numa segunda fase, os responsáveis locais pretendem dotar a estância turística de condições de alojamento, com a construção de dez bangalós.

Outro projecto que trará, certamente, um “grande impacto” ao turismo no Paul prende-se, segundo a câmara municipal, com a reabilitação da orla marítima, a partir deste ano, obra já com financiamento assegurado pelo Governo, à volta dos 120 mil contos.

Com vista a impulsionar o turismo nesse município santantonense, a autarquia tem estado, igualmente, a intervir na recuperação dos itinerários turísticos (caminhos) e na requalificação urbana.

Os investimentos públicos previstos para este concelho nos domínios do turismo e ambiente devem que ultrapassar 200 mil contos até 2020.

JM/CP

Inforpress/Fim