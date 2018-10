Santo Antão: Encerramento da lixeira intermunicipal da Aguada de Janela passa pelo futuro aterro sanitário – AMSA

Porto Novo, 21 Out (Inforpress) – A eliminação da lixeira intermunicipal, situada nas proximidades da Água de Janela, Santo Antão, passará pela construção do aterro sanitário desta ilha, cujo financiamento, à volta de 200 mil contos, está a ser mobilizado pelo Governo e municípios.

O Governo, conjuntamente com as câmaras municipais de Santo Antão, está à procura de parceiros com vista a resolver, de forma definitiva, o problema do lixo em Santo Antão, que se coloca com maior acuidade nos municípios da Ribeira Grande e Paul.

Ambos os municípios utilizam a lixeira intermunicipal da Aguada de Janela que, segundo as autoridades sanitárias, está a constituir-se num problema de saúde pública e ambiental em Santo Antão.

Os operadores turísticos e os santantonenses, no geral, têm estado, igualmente, de forma insistente, a manifestar a sua preocupação com relação a essa lixeira, que fica no enfiamento da estrada Porto Novo/Janela, que está, a seu ver, a dar “uma má imagem” da ilha de Santo Antão.

A Associação dos Municípios de Santo Antão pretende, para já, proceder à deslocalização dessa lixeira para “um sítio mais adequado”, mas admite não dispor dos recursos financeiros necessários, na ordem dos 30 mil contos, para o efeito.

Porém, a Inforpress soube que Santo Antão é uma das ilhas que vão ser abrangidas, “nos próximos anos”, com investimentos no domínio do saneamento em mais de quatro milhões de contos, abarcando a prevenção e gestão de resíduos.

Os investimentos, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANAS), vão ser assegurados no âmbito do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável (PEDS), previsto para o período 2017/2021, consistindo, de entre outros projectos, no encerramento, relocalização e requalificação das lixeiras municipais.

Os investimentos, que além de Santo Antão, contemplam também as ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Santiago e Brava, incidem ainda na construção e requalificação de infra-estruturas de tratamento e valorização dos resíduos.

No caso de Santo Antão, o Governo e os municípios de Santo Antão garantem estar “empenhados” em dotar esta ilha, “a médio prazo”, de um aterro sanitário, infra-estrutura, que deverá ser localizada no município do Porto Novo, segundo estudos já efectuados.

Esta ilha enfrenta “uma situação de emergência” em termos de saneamento, segundo as autarquias locais.

Nos municípios da Ribeira Grande e Paul, a preocupação prende-se com a gestão dos resíduos sólidos, enquanto no Porto Novo, a situação é considerada de “caos” a nível de gestão e tratamento dos esgotos, segundo as autoridades locais.

Em relação a Porto Novo, este município vai ser contemplado com a extensão da rede de esgotos e construção de uma ETAR (estação de tratamento de águas residuais), cujo projecto, estimado em dez milhões de dólares norte-americanos (900 mil contos), deverá ser lançado, em Novembro, pelo Governo.

O projecto vai permitir a construção de uma rede de esgotos numa extensão de 20 quilómetros e de mais de 300 ligações domiciliárias, além de duas estações de bombagem e 200 fossas sépticas nas zonas rurais.

JM/ZS

Inforpress/Fim