Santo Antão: Dois anos de seca criaram dificuldades mas Governo “não está de braços cruzados” – deputados (c/áudio)

Ribeira Grande, 22 Abr (Inforpress) – Os deputados eleitos pelo Movimento para a Democracia (MpD, poder), em Santo Antão, consideram que “os dois anos de seca criaram dificuldades na ilha” mas garantem que o Governo “não está de braços cruzados”.

“O Governo tem prestado toda a sua solidariedade e apoio à ilha, aos criadores e aos agricultores”, garantiu o deputado Damião Medina, explicando que o Governo tem vindo a implementar “um plano de mitigação dos efeitos da seca” a nível da ilha, mas com destaque para os planaltos Norte e Leste “que são os mais exigentes” a par da freguesia de São Pedro Apóstolo.

Segundo Damião Medina, “o Governo alocou recursos consideráveis para enfrentar os efeitos negativos de mais um ano de seca”, com acções a nível da promoção do emprego, com cerca de 45 mil contos para a criação de cerca de 460 postos de trabalho em toda a ilha.

Damião Medina enumerou um rol de acções em implementação na ilha de Santo Antão, com o objectivo de criar postos de trabalho nas localidades onde a situação é considerada mais crítica, além da inauguração do projecto de bombagem de água que, em seu entender, “imprimiu muita resiliência à população do Planalto Leste”.

No concelho do Porto Novo, adiantou o deputado, a câmara municipal está a patrocinar o transporte de ração para o Planalto Norte para que, no âmbito do salvamento do gado, “todos os criadores dessa localidade possam ter acesso à ração ao preço da cidade”.

No concelho da Ribeira Grande, Damião Medina destacou o vale da Garça, que passa por “dificuldades grandes a nível da mobilização de água” e onde já há acções em curso, nomeadamente, a exploração de um poço e o equipamento de um furo na albufeira da barragem” como forma de minimizar os constrangimentos.

“Sugerimos ao Governo que coloque o assunto ‘Garça’ em cima da mesa e mapeie algumas acções que possam ser desenvolvidas a nível da manutenção de infra-estruturas hidroagrícolas naquele vale, com o objectivo de mobilizar mais água para consumo e rega”, disse aquele parlamentar, que se manifestou “muito satisfeito com a dinâmica da ilha”.

É que, segundo Damião Medina, o Governo está a alocar “avultados recursos” às câmaras municipais e disse ter constatado que “já há várias acções implementadas” a nível da requalificação urbana, da habitação social e das acessibilidades que vão desencravar localidades com potencial agrícola e turística.

Damião Medina, que esteve acompanhado do deputado Adilson Fernandes, apresentou este balanço no final da visita que os deputados do MpD eleitos em Santo Antão realizaram, durante uma semana, ao seu círculo eleitoral.

