Santo Antão: Deputados defendem a aquisição de mais um auto-tanque para fornecer água aos criadores de gado no Porto Novo

Ribeira Grande, 22 Abr (Inforpress) – Os deputados do Movimento para a Democracia (MpD, poder) eleitos pelo círculo de Santo Antão defendem a aquisição de mais uma viatura auto-tanque para fornecer água aos criadores de gado no concelho do Porto Novo.

“Por causa de toda a assistência que deve ser data aos criadores de gado, é importante dotar o Porto Novo de uma nova viatura auto-tanque”, disse o deputado Damião Medina, que falava à Inforpress no final da visita que os deputados do MpD realizaram, durante uma semana, ao seu círculo eleitoral.

Essa é a forma que Damião Medina defende para “dar vazão à dinâmica grande que há a nível do fornecimento de água aos criadores para poderem salvar o seu gado”.

“Lançamos um apelo muito forte ao Governo, ao Ministério da Agricultura, para trabalharem no sentido de dotar o concelho de mais um auto-tanque”, disse Damião Medina.

Confrontado com a crítica da presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, que considera insuficientes os recursos disponibilizados pelo Governo no âmbito do programa de mitigação dos efeitos da seca, Damião Medina entende que se trata de uma tentativa de “tirar proveito político das dificuldades das pessoas”.

Damião Medina explicou que o Governo tem procurado assistir os agricultores e criadores de gado desde o ano passado, altura em que se conseguiu apoio internacional, mas este ano os recursos disponíveis saíram do Orçamento de Estado e são aquilo que o Estado podia disponibilizar.

