Santo Antão: Delegação do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte anima festival gastrodespocultural na Ponta do Sol

Ponta do Sol, 19 Ago (Inforpress) – Uma delegação do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte animou, hoje à tarde, o festival gastrodespocultural da Ponta do Sol com um desfile de carnaval de verão especialmente dedicado aos emigrantes em férias.

“Queremos dedicar este desfile aos emigrantes porque eles não estavam cá em Fevereiro e não puderam ver o Carnaval da época”, disse o promotor do festival, Celso Brito, em jeito de animação de palco.

Este desfile resultou de uma parceria entre a organização do festival e o grupo Cruzeiros do Norte e, segundo Celso Brito, “é uma parceria para durar”.

Além do desfile carnavalesco, a componente cultural do festival prossegue esta noite com a parte musical em que estão previstas as actuações de Ivá e banda, a abrir, do grupo Ritmos do Paul, do grupo Mindel Groove, da banda Jave (vindo de São Nicolau), de Hilário Silva e, a fechar, o grupo local Kapa Sol.

