Santo Antão: Cultura do inhame no Tarrafal de Monte Trigo vai de “vento em popa” – produtores

Porto Novo, 21 Abr (Inforpress) – O cultivo do inhame (colocasia esculenta) no Tarrafal de Monte Trigo (Santo Antão) vai de “vento em popa”, segundo os produtores, que antevêem “boas perspectivas” para o futuro da cultura, na localidade.

Vários parceiros, entre os quais a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentarão (FAO), têm vindo a apoiar os produtores no incremento da cultura do inhame no Tarrafal de Monte Trigo, onde a produção ronda as 700 toneladas/ano.

Os projectos financiados nos últimos anos, sobretudo pelo Ministério da Agricultura, têm permitido alargar a área de cultivo, segundo os produtores, “satisfeitos” com o impulso que cultura do inhame está a ganhar no Tarrafal de Monte Trigo.

A falta de mercado constitui, nesta aloura, a “maior preocupação” dos agricultores, que exigem ao Governo o fim do embargo imposto, desde 1984, produtos agrícolas de Santo Antão, devido à praga dos mil-pés.

Os produtores querem fazer chegar o inhame do Tarrafal de Monte Trigo, ainda sem essa praga, à ilha de Santiago, onde este produto, garantem, tem “excelente mercado”.

