Santo Antão: Criadores de gado aflitos com falta de ração no mercado há mais de mês

Porto Novo, 19 Ago (Inforpress) – Os criadores de gado que têm estado a utilizar ração para os seus animais estão “preocupados” com a falta do produto no mercado em Santo Antão, há mais de um mês.

Manuel Dias, criador no Planalto Leste, disse que há muitos criadores que vinham adquirindo a ração animal mas que, nesta altura, estão “aflitos”, já que este produto não chega a Santo Antão desde Junho.

“No meu caso, estou a agora a comprar o milho, numa altura em que os animais já estavam habituados à ração”, adiantou este criador, esperando que o problema se resolva “o mais depressa possível”.

Apesar das “dificuldades” de muitos criadores na compra da ração, alegando falta de rendimentos para tal, um número considerável de criadores tem estado a adquirir este produto, pelo que clama pela resolução do problema.

Mesmo perante as dificuldades manifestadas pelos criadores na aquisição de ração, que muitos consideram, também, de “má qualidade”, tem havido “procura constante” do alimento para os animais, segundo do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA).

No Porto Novo, durante a primeira metade do período de execução do plano de salvamento do gado (Dezembro/Junho), os criadores em todo o concelho tinham comprado cerca de dez mil contos em ração.

