Santo Antão: Conselho Superior da Cruz Vermelha de Cabo Verde reúne-se no Paul

Cidade das Pombas, Paul, 18 Ago (Inforpress) – A terceira plenária do Conselho Superior (CS) da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) reúne-se nos dias 20 e 21, no Paul, antecedida da quinta reunião do Conselho Executivo (CE) que deverá “validar as ferramentas” de trabalho.

Numa nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso, o presidente do Conselho Local do Paul, José Candeias, diz que a V reunião do CE da Cruz Vermelha de Cabo Verde terá lugar na sede do Conselho Local da Ribeira Grande “com o fito de validar” as ferramentas em pauta que permitam “aperfeiçoar o trabalho” da IIIª Plenária do Conselho Superior, a realizar-se no Paul.

A reunião do CE será ocasião para se apresentar “o andamento de tudo o que foi realizado nos últimos seis meses”, bem como as contas em curso, o balanço do desempenho dos órgãos e serviços da CVCV, nomeadamente as contas dos anos 2013 a 2017, os regulamentos de eleições nos conselhos locais, os instrumentos jurídicos e a base estatutária da Sociedade Nacional, entre outros assuntos que são propostas de agenda para a III Reunião do Conselho Superior.

Ainda no âmbito desta descentralização de acções, prevê-se para os dias 22 a 25 a realização de uma formação em boa governança, destinada a “melhorar o desempenho” da Sociedade Nacional e dos dirigentes e colaboradores com responsabilidade na Cruz Vermelha de Cabo Verde.

José Candeias escreve que “tendo em conta que as catástrofes constituem uma das áreas em que a Cruz Vermelha trabalha, a delegação vai visitar o local onde decorreu o incêndio no Planalto Leste para verificar ‘in loco’ o estado em que ficou a região afetada”.

