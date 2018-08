Santo Antão: Conhecidas seis das oito equipas que disputarão os quartos-de-final da copa futsal na Ribeira Grande 

Ribeira Grande, 18 Ago (Inforpress) – Seis das oito equipas que deverão disputar os quartos-de-final da copa futsal 2018, na Ribeira Grande, já são conhecidas e os restantes dois serão apurados segunda-feira após a pausa de fim-de-semana.

As equipas da Rua de Água, Tokyo, Ladeira, Eito Futsal, João Afonso e Beira Mar são as que já estão apuradas e aguardam que sejam conhecidos os vencedores dos jogos Sinagoga – Tarrafal e Misto – Estrela Real, que serão disputados esta segunda-feira e cujos vencedores ocuparão os lugares ainda disponíveis.

Os quartos-de-final serão disputados nos dias 21 e 22 do corrente, com a realização dos jogos Rua de Água – Tokyo e Ladeira – Eito Futsal, no dia 21, e João Afonso – Beira Mar e as vencedoras dos jogos de segunda-feira, no dia 22.

As meias-finais estão marcadas para o dia 23 e a final será disputada no dia 25 de Agosto.

