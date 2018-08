Santo Antão: Celebramos hoje o triunfo de Maria, elevada ao Céu – padre Benvindo Rodrigues

Paul, 15 Ago (Inforpress) – O presidente da solene concelebração eucarística em honra de Nossa Senhora da Piedade, em Penedo de Janela, padre Benvindo Rodrigues, destacou hoje na homilia que “celebramos hoje o triunfo de Maria, elevada ao Céu”.

Numa homilia recheada de ensinamentos sobre Maria e a sua acção na vida da Igreja e dos cristãos, o padre Benvindo Rodrigues lembrou a sua condição de “mãe” que “aos pés da cruz deu à luz a toda a humanidade” quando Jesus lhe indicou o apóstolo João como filho.

O 15 de Agosto tem significado especial também para os emigrantes já que a Assembleia Municipal do Paul decidiu favoravelmente à proposta da edilidade no sentido de esse dia ser consagrado como o “dia municipal do emigrante” e, por isso, a Igreja local aliou-se a essa comemoração terminando a missa com uma bênção especial para os emigrantes presentes.

O padre Benvindo Rodrigues lembrou que “Maria também foi emigrante” à procura de melhores condições de segurança para o seu filho Jesus, fugindo à perseguição do rei Herodes que ordenou o massacre dos inocentes com o objectivo de matar o Menino Jesus.

As actividades ligadas à festa de Nossa Senhora da Piedade arrancaram há cerca de um mês com desporto (torneio de balizinha, futsal, regata a remos e natação), cultura (baile à anos 60, baile “I love Janela” e espectáculo com Denis Graça) e actividades religiosas com peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Piedade, procissão marítima, missa e procissão de velas e culminaram com a concelebração eucarística que juntou cinco padres e três diáconos permanentes.

