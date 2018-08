Santo Antão: CCAD promove formação em matéria de fiscalização e controlo no álcool na Ribeira Grande

Ribeira Grande, 20 Ago (Inforpress) – A Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas (CCAD) promove, no início desta semana, 20 e 21, na cidade da Ribeira Grande, uma acção de formação em matéria de fiscalização e controlo no álcool.

Esta acção de formação, que conta com a parceria da Câmara Municipal da Ribeira Grande e é financiada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), será ministrada por técnicos da Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) e destina-se aos fiscais e Delegados Municipais das Camaras Municipais de Santo Antão e a todas as instituições parceiras do processo de fiscalização.

O vereador da Saúde e Ambiente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Rui Costa Silva, disse à Inforpress que esta formação pretende preparar os fiscais e todas as instituições parceiras na fiscalização como forma de controlar, sobretudo, o consumo do álcool na camada juvenil.

Rui Costa Silva disse que esta formação surge da constatação da existência de um grande índice de alcoolismo no país, com realce para essa faixa etária, daí a preocupação com a fiscalização do consumo na camada juvenil.

