Santo Antão: Capela de Alto Mira é uma das muitas igrejas que temos para restaurar – Diocese

Porto Novo, 14 Abr (Inforpress) – A Diocese do Mindelo, através da recém-criada Paróquia de São João Paulo II, está a recuperar a capela de Alto Mira, interior do Porto Novo, “uma das muitas igrejas” que precisam de obras de restaurarão, neste concelho santantonense.

Segundo o bispo D. Ildo Fortes, que já visitou as obras, a igreja de Alto Mira, que ameaçava ruir, é “mais uma das muitas capelas que temos para restaurar ou construir na Diocese”.

No caso de Alto Mira, a capela será praticamente nova e ampliada, conforme o bispo da Diocese do Mindelo.

As duas paróquias sediadas no Porto Novo, a de São João Baptista e a de São João Paulo II, têm estado a pedir o “envolvimento” das comunidades, dos emigrantes e das autoridades municipais na recuperação das capelas neste concelho, cuja maioria está em fase adiantada de deterioração.

O pároco de ambas as paroquias, o frei José Pires, tem estado a apelar aos fiéis a ajudarem a Igreja Católica a “cuidar” das capelas, muitas das quais a precisaram, “urgentemente”, de obras de recuperação.

Além de Alto Mira, já em obras, a Igreja Católica tem estado “preocupada” ainda com as capelas do Monte Trigo, Ribeira da Cruz e Pascoal Alves, mas também com a igreja e casa paroquiais, ambas na cidade do Porto Novo, que estão a precisar de “intervenções urgentes”, segundo a Diocese.

A paróquia de São João Baptista tem estado, também, a pedir a colaboração dos emigrantes na construção da futura igreja matriz na cidade do Porto Novo.

A actual igreja paroquial, construída nos anos 70, além do seu estado de degradação, já se mostra exígua para receber os fieis.

