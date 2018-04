Santo Antão: Autarcas aproveitam presença de parlamentares franceses para promover a ilha como destino de investimentos

Porto Novo, 11 Abr (Inforpress) – Um grupo de parlamentares franceses, que integra o grupo de amizade Cabo Verde/França, vai estar, ao longo desta quarta-feira, em Santo Antão, para encontros com os autarcas e conhecer esta ilha, muita visitada por turistas daquele pais europeu.

A visita inicia-se com um encontro, no Porto Novo, com os presidentes das três câmaras municipais, em que os autarcas vão poder falar das potencialidades de Santo Antão e as oportunidades de investimentos nesta ilha, que tem a França com principal mercado turístico emissor.

Mais de 26 mil turistas visitaram Santo Antão em 2017, na sua grande maioria franceses, que, entre os meses de Outubro e Maio, procuram esta ilha para a prática do turismo de trekking (caminhas em trilhas à procura da natureza).

A França afigura-se como sendo o principal mercado emissor do turismo em Santo Antão, tendo a ilha recebido, ao longo do ano transacto, mais de 11 mil turistas franceses.

Os autarcas pretendem aproveitar este facto para, através dos parlamentares, incentivar os empresários franceses a prosseguirem com os investimentos em Santo Antão que, até agora, incidem no sector turístico.

A delegação, entre outros pontos turísticos, visita a unidade hoteleira Casa da França, sita nos arredores da cidade do Porto Novo, além de se deslocar aos vales do Paul, Ribeira da Cruz e de Chã de Pedras, na Ribeira Grande.

