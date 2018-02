Santo Antão: Água dessalinizada consumida no Porto Novo volta a ser distinguida com certificado internacional

Porto Novo, 09 Fev (Inforpress) – A água dessalinizada produzida e consumida, há cerca de dez anos, no Porto Novo, Santo Antão, foi distinguida com mais um certificado internacional de qualidade, atribuído por várias agências intergovernamentais especializadas, das quais Cabo Verde é membro.

Águas do Porto Novo (APN), empresa que actua, desde 2007, na dessalinização da água do mar, via “osmose inversa”, se distingue como o primeiro serviço público em Cabo Verde a ter mais do que uma certificação internacional de qualidade, desta feita na categoria ISO 9001.

Segundo uma nota, a que a Inforpress teve acesso, este certificado premeia o facto de a APN ter adoptado o “Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), criado para aperfeiçoar os processos organizacionais da empresa, com o objectivo de aumentar a satisfação do cliente, conferindo fiabilidade e boa governação deste serviço público”.

A APN, com um contrato de concessão de 30 anos, fornece ao Serviço Autónomo de Água do Porto Novo, para a distribuição, “uma água potável com total garantia sanitária para um consumo sem riscos e restrições”, segundo a edilidade, que se regozija com a mais esta distinção atribuída à empresa.

A APN é uma sociedade anónima, constituída em 2005 (começou a produzir em 2007), fruto de uma parceria público-privada, envolvendo o Governo de Cabo Verde, a Câmara Municipal do Porto Novo e a empresa Águas de Ponta Preta (Sal).

A APN, que dispõe ainda do tele-controlo do processo de produção de água, recebeu, pela primeira vez, em 2014, a certificação HACCP (Análise dos Riscos e controlo dos pontos Críticos) na produção de água potável destinada ao fornecimento público, tendo sido, novamente, galardoada com mais um certificado internacional de qualidade.

A certificação é feita por várias agências intergovernamentais, das quais Cabo Verde é membro, como CODEX Alimentarius, a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas dos Alimentos (ICMSF), a Organização Mundial do Turismo (OMT) e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).

A APN, através da unidade de dessalinização, com capacidade de produção de mil metros cúbicos/dia, conseguiu, nesses dez anos, disponibilizar mais de dois milhões de metros cúbicos de água potável aos porto-novenses.

Uma água de “excelente qualidade”, mas a “mais cara” do país, segundo os consumidores, uma preocupação partilhada pelas autoridades municipais e pela própria Agência de Regulação Económica (ARE), que admite, agora nos princípios de 2018, proceder à redução das tarifas.

