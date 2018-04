Santo Antão: Actores recém-formados recebem certificados este domingo no Coculi

Ribeira Grande, 13 Abr (Inforpress) – O Centro da Juventude da Ribeira Grande promove, este domingo, no auditório do liceu do Coculi, uma jornada de actividades culturais para assinalar o término do curso de teatro e a entrega dos certificados aos recém-formados.

“Prática de interpretação” e “Cenografia, iluminação e sonoplastia” são dois painéis que serão apresentados na parte da manhã desse “domingo cultural” no Coculi e do programa constam ainda outras actividades, nomeadamente, representações teatrais, apresentados pelos alunos que frequentaram o curso.

Um debate subordinado ao tema “a importância do teatro no desenvolvimento dos jovens” antecede o momento alto da programação que será a entrega dos certificados, numa cerimónia que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande e com os vereadores dessa edilidade.

Em declarações à Inforpress, no final do mês de Março, o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Ribeira Grande considerou que “o teatro na Ribeira Grande devia estar melhor do que está” fazendo notar que “a Câmara tem vindo a fazer a sua parte, desde 2013, com a promoção dessa actividade mediante a realização de várias formações” nas diferentes localidades do concelho.

Apesar disso, o mês de Março, dedicado ao teatro, terminou sem que tenha havido qualquer representação teatral no concelho da Ribeira Grande apesar da existência de cinco grupos teatrais no concelho.

Segundo Francisco Dias, a Câmara já realizou formações em Sinagoga, Chã das Furnas, Pinhão, no vale da Garça, nas cidades da Ribeira Grande e da Ponta do Sol e, a última é a que será encerrada este domingo no Coculi, ministrada pelos actores Jorge Martins e César Lélis, do grupo Juventude em Marcha.

“A ideia era que a formação terminasse a tempo da apresentação dessa peça ainda em Março, mês do teatro, mas tal não foi possível” disse Francisco Dias reconhecendo que “há muita potencialidade para o teatro no concelho da Ribeira Grande” e o Pelouro da Cultura está a promover, com os actores e com os grupos existentes, a dinamização de uma Associação que se ocupe da implementação de um programa de espetáculos”.

Segundo Francisco Dias, a Associação foi criada no ano passado, mas o actor César Chantre, eleito presidente, faleceu pouco tempo depois e “nota-se, neste momento, uma certa inércia no seu funcionamento”.

Por isso, a Câmara está a sensibilizar os elementos da Associação com vista à realização de novas eleições e à sua consequente revitalização.

