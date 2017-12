Santiago Sul/Futebol: Sporting da Praia quebra invencibilidade do Celtic  com vitória de 2-1

Cidade da Praia, 30 Dez (Inforpress) – O Sporting da Praia derrotou sexta-feira o Celtic por 2-1, quebrando assim a invencibilidade da equipa de Achadinha Baixo, que vê, assim, a liderança ameaçada pela Académica da Praia.

Com esta vitória, os leões da capital passam a somar 20 pontos e ficam mais próximo da liderança do campeonato.

No outro jogo da tarde de sexta-feira, o Ribeira Grande venceu o Tchadense por 3-2, fazendo sete pontos e fugindo assim da zona de despromoção, onde se encontram Tira Chapéu e Eugénio Lima.

A nova jornada prossegue hoje com o lanterna vermelha Eugénio Lima, com apenas três pontos, a defrontar o Boavista, na terceira posição, com 16 pontos.

Esta nona jornada fecha com o confronto entre o Benfica, no nono posto, com seis pontos, e o Desportivo da Praia, que está no sétimo lugar, com 10 pontos.

Esta última ronda do ano em Santiago Sul abriu na quinta-feira, 28, com vitória da Académica da Praia sobre o Bairro, por 2-1, passando a “Micá” a somar 18 pontos, tendo ainda menos dois jogos.

Na outra partida, o Tira Chapéu venceu os Travadores por 3-1, confirmado assim a má época da equipa encarnada, que em oito jornadas conseguiu duas vitórias, quatro empates e

três derrotas.

E mesmo antes do fecho desta jornada, o Celtic mantém a liderança na prova, com 22 pontos, seguido do Sporting da Praia, com 20 pontos, a Académica com 18 (menos dois jogos) e Boavista com 16 pontos (menos dois jogos).

E, no entanto, depois desta ronda haverá o interregno de fim de ano e a prova vai reiniciar-se no dia 03 de Janeiro, com o jogo em atraso referente à primeira jornada, entre as equipas da Académica e Tira Chapéu.

Para esta mesma data, 03 de Janeiro, a associação marcou também a realização do jogo a contar para a Taça Praia entre as formações dos Travadores e Vila Nova, a ser disputado no Estádio da Várzea.

