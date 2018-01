Santiago Sul: Académica vence Tchadense e continua a “morder os calcanhares” ao comandante Celtic

Cidade da Praia, 07 Jan. (Inforpress) – A Académica da Praia encerrou esta tarde a 10ª jornada do Regional de Futebol de Santiago/Sul , com uma vitória de 2-1 ao Tchadense e volta a encostar-se ao Celtic, com menos um ponto, na perseguição ao comandante da prova.

Esta tarde, a “Micá” abriu o activo aos 09 minutos, pelo jovem Jordy, tendo o Tchadense restabelecido a igualdade aos 23 da etapa complementar, por intermédio de Chris.

Certo é que a formação da Académica voltou a tomar a dianteira com o golo de Sunday, desta feita na etapa complementar para continuar na sua perseguição ao Celtic, líder destacado com mais um ponto e mais um jogo que o segundo classificado.

Já no primeiro jogo desta tarde, a equipa dos Travadores, na estreia do novo treinador para o campeonato, Dino, não foi além de um empate a uma bola com o Benfica da Praia.

No Sábado, o Sporting, detentor do título nacional e regional, derrotara, de forma tangencial, o Tira Chapéu, por 1-0, ao passo que o Celtic vencera a formação da Ribeira Grande por 2-1.

A jornada décima foi inaugurada no sábado com o empate a 2-2 entre Desportivo da Praia x Eugénio Lima, enquanto o Boavista goleara o Bairro por 7-3.

O Celtic comanda com 25 pontos, seguido da Académica (24), Sporting (23), Boavista (22), Desportivo da Praia (14), Bairro (11), Tchadense e Travadores (10), Ribeira Grande, Tira Chapéu e Benfica da Praia (07) e Eugénio Lima (03).

Académica, Eugénio Lima, Boavista e Desportivo têm um jogo em atraso.

Jogos da 11ª Jornada:

Sexta-feira: Travadores x Sporting e Tira Chapéu x Ribeira Grande

Sábado: Tchadense x Boavista e Bairro x Desportivo

Domingo: Eugénio Lima x Benfica e Celtic x Académica

