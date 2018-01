Santiago: Santa Catarina vai ter loja social para ajudar famílias em dificuldades

Assomada, 16 Jan (Inforpress) – Uma loja social para ajudar famílias em dificuldades deverá abrir em breve no centro da cidade de Assomada, no concelho de Santa Catarina (Santiago), funcionando com base em artigos doados por particulares, parceiros e lojas locais.

A informação foi dada hoje à Inforpress, pela vereadora do Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Santa Catarina, Isabel Monteiro, indicando que para este ano vão abrir apenas uma loja e que só após a avaliação do impacto da mesma, vão alargar às outras localidades do concelho.

O objectivo da loja social, que conta com um “orçamento pequeno” de 500 mil escudos, tendo em conta que contará com apoios de parceiros, é dar respostas, de forma célere, às famílias mais vulneráveis, segundo a autarca, que espera ter a loja a funcionar antes do mês de Maio.

De acordo com a mesma fonte, os artigos serão cedidos gratuitamente aos clientes carenciados da loja de todas as localidades do concelho, mormente idosos, pessoas deficientes e crianças, que vão desde vestuários, brinquedos, calçados, pequenos electrodomésticos, mobílias e produtos alimentares não perecíveis.

A responsável pelo pelouro do Desenvolvimento Social fez saber, ainda, que os beneficiários serão seleccionados, com base no levantamento sócio-económico, isto é, os que têm um rendimento baixo, que não têm salários mínimos, com alguma deficiência e crianças órfãos.

A primeira loja social de Santa Catarina vai ter a sua sede “mais perto” possível dos Paços do Concelho e da Praça Central de Assomada.

FM/CP

Inforpress/Fim

