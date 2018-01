Santiago Norte/Futebol: Beira Mar empata (0-0) em casa com o São Lourenço

Assomada, 11 Jan (Inforpress) – A formação do Beira Mar, do Tarrafal, segundo lugar no campeonato regional de futebol Santiago Norte, empatou hoje a zero, em casa, com São Lourenço, em jogo da 8ª jornada da competição.

Este resultado do jogo, adiado devido às festividades do Dia do Município e do santo padroeiro Santo Amaro, do Tarrafal, confirma Beira Mar na segunda posição com 14 pontos.

Também foi adiado o “derby” para esta sexta-feira, 12, às 16:00, entre Varandinha, que ocupa a quinta posição com 10 pontos, e Estrelas dos Amadores, com 11 pontos, e que está na terceira posição.

Entretanto, para sábado, 13, estão calendarizadas as partidas Desportivo – Scorpion, às 15:00, no Estádio Municipal de São Miguel, e Benfica – AJAC, no Estádio Municipal 05 de Julho, em Santa Cruz, às 16:00.

Para domingo, 14, o líder Flor Jovem recebe Grémio de Nhagar, às 15:00, no Estádio Municipal de Calheta.

