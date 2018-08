Santiago Norte: São Miguel vai receber dois “grandes investimentos” com impactos “muito fortes” na economia local – Edil

Calheta, 20 Ago (Inforpress) – O município de São Miguel (ilha de Santiago) vai receber, em Novembro, dois “grandes investimentos” no domínio da distribuição de água e energias renováveis, projectos que, segundo o edil micaelense, vão ter impactos “muito fortes” na economia local.

Trata-se, segundo Herménio Fernandes, de um projecto de distribuição de água a toda a parte norte da ilha de Santiago. e outro no domínio de energias renováveis de produção de energia para injectar na rede pública da Electra a uma central fotovoltaica, com um potencial de 15 megawatts.

“Este investimento vai ter um impacto muito forte na economia local, na medida em que vai catalisar vários sectores, desde o sector primário ao terciário”, disse o autarca, referindo-se ao projecto privado de energia renovável que terá o seu parque na localidade de Bacio”, adiantou.

De acordo com a mesma fonte, tal investimento vai exigir que o município tenha capacidade para disponibilizar vários serviços, tendo em conta que são várias as empresas que poderão ser beneficiadas, admitindo a trabalhar centenas de pessoas, desde quadros e mãos-de-obra de várias áreas.

“Estamos seguros que, com as condições que estamos a criar, no âmbito de novos investimentos que vão surgir em 2019, no quadro do PRRA (231 mil contos) e em parceria com Governo de Cabo Verde, este município vai ser uma referência. Vamos trabalhar para criarmos mais oportunidades de emprego, para reduzir a pobreza e ter um município de facto com qualidade de vida”, vaticinou o edil micaelense.

FM/JMV

Inforpress/Fim