Santiago Norte: Responsáveis das organizações mutualistas e funerárias recebem formação em liderança

Assomada, 25 Jan (Inforpress) – A Rede Mutualista de Saúde e Protecção Social da Ilha de Santiago, promove entre hoje e sábado, em Achada Falcão, Santa Catarina, uma formação em liderança destinada aos líderes e membros das organizações mutualistas e funerárias de Santiago Norte.

Esta acção de formação de três dias, que será repetida também na segunda-feira, 29, para as organizações de Santiago Sul, conta com participação de cerca de 30 pessoas, sendo realizada em parceria de Citi-Habitat e Fórum Cooperativo.

De acordo com o presidente do Fórum Cooperativo, Florenço Varela, objectivo é capacitar os participantes na gestão do processo, na organização dos procedimentos, quer do ponto de vista administrativo e contabilístico.

Estando munidos desses conhecimentos, o responsável acredita que os mesmos vão ajudar essas organizações a atingirem as suas ambições, isto é, promover a organização quer na lógica de fidelizar os membros, quer na lógica do alargamento.

Conforme explicou, estão a trabalhar por um lado para fortalecer as mutualidades já existentes e fidelizando os números de pessoas que já têm, estimado entre 22 a 25 mil beneficiários directo.

Conceito, valores, princípios e enquadramento legal das mutualidades, são alguns temas a serem revisitados.

Para o presidente da Associação Funerária de Rubereta em São Miguel, Boaventura da Cruz Fernandes e o responsável da Mutualidade de Saúde de Ribeira da Barca, Apolino Rodrigues esta acção de formação vai ajudá-los no desempenho das suas funções e ainda reforçar os seus conhecimentos sobre a mutualidade.

Por outro lado, comprometeram transmitir os conhecimentos transmitidos aos demais membros das suas respectivas organizações, que carecem de muitas informações sobre o sistema para que possam ser membros.

FM/FP

Inforpress/Fim