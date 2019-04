Santiago Norte: Município do Tarrafal completa hoje 102 anos da sua criação

Tarrafal, 25 Abr (Inforpress) – O município do Tarrafal, no interior da ilha de Santiago, criado em 1917, cujas principais actividades económicas exercidas pela população são a agricultura, a pesca e o turismo, comemora hoje 102 anos da sua criação.

De acordo com dados históricos, o município do Tarrafal foi criado a 25 de Abril de 1917, através do Decreto Lei nº 3108-B de 25 de Abril, provocando a sua desintegração do Concelho de Santa Catarina que, até 1912, tinha a sua sede na vila do Tarrafal, agrupando as freguesias de Santo Amaro Abade e São Miguel Arcanjo, com sede na vila do Tarrafal.

Esta configuração administrativa permaneceu até 1997, quando foi desmembrado em dois municípios, Tarrafal e São Miguel.

O concelho, que tem 112,4 quilómetros quadrados, conta com 22 localidades, sendo dois urbanos (cidade de Mangue e Chão Bom) e 20 rurais.

É na cidade de Mangue que centra os edifícios da Câmara Municipal, da Igreja de Nhu Santo Amaro Abade, esquadra da Polícia Nacional, o mercado de artesanato e de cultura, o antigo cinema, a Baia Verde, escola secundária, entre outras grandes infra-estruturas.

O município também alberga o ex-Campo de Concentração ou Museu da Resistência, cujo Governo espera entregar a candidatura a Património Mundial da Humanidade, que já está inscrito na lista indicativa dos patrimónios da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2017, o concelho do Tarrafal de Santiago tem actualmente uma população residente de 18.217, sendo 45,5% do sexo masculino e 54,5 % do sexo feminino, representando 60% (por cento) a nível da ilha de Santiago e 3,4 % a nível de Cabo Verde.

No campo da educação, os dados apontam que 82,5 % da população com 15 ou mais anos é alfabetizada, com maior incidência na faixa etária entre 15-24 anos em que a taxa sobe para 99,1%.

Relativamente ao mercado de trabalho, o INE estima que 51,8 por cento (%) da população activa do Tarrafal encontra-se ocupada, sendo 55,6 % homens e 49,1% mulheres. A taxa do desemprego é estimada em 7,7 %, sendo8,3 % nos homens e 7,3 nas mulheres, sendo que o desemprego afecta 13,6 % dos jovens (15-24).

Nas condições de vida, 72,6% dos 5.236 agregados familiares têm acesso à electricidade, 74,9 % têm acesso à casa de banho e 83,8 à água canalizada (rede pública), 65,1 % usa contentores para evacuação do lixo, 56,9% usam gás para cozinhar e 41,6% usam lenha para cozinhar.

No acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o telefone fixo chega a 14,1% das habitações, 59,3% têm televisão, 17,0% têm televisão por assinatura, 15,3% têm computador e 11,7% tablet e 62,0% usam internet.

