Santiago Norte: Missão médica francesa realiza primeira consulta e encaminha dois pacientes para cirurgias ortopédicas

Assomada, 05 Fev (Inforpress) – A missão médica francesa de visita ao País, realizou hoje a primeira consulta no Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), nas áreas de Ortopedia e Traumatologia, tendo encaminhado para cirurgias ortopédicas, dois dos 32 pacientes.

Esta primeira missão dos médicos franceses a Cabo Verde, no concelho de Santa Catarina (ilha de Santiago), que decorre de 02 a 09 de Fevereiro, enquadra-se no âmbito de um acordo e parceria entre a Associação de Cabo-verdianos em Amiens, França (ACVA), a Câmara Municipal de Santa Catarina e a Região Sanitária de Santiago Norte.

O chefe da missão, professor Olivier Jarde, avançou à Inforpress no final do primeiro dia de consultas, que foram atendidas um total de 32 pacientes entre idosos, adultos e jovens.

De acordo com o também responsável do Serviço de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica da CHU Amiens-Picardie, os dois pacientes são jovens, sendo um do sexo masculino e feminino terão a intervenção cirúrgica esta sexta-feira, juntamente com os novos casos que possivelmente possam ser diagnosticados na consulta, desta terça-feira,06.

Indicou ainda, que os demais 30 pacientes atendidos, na sua maioria idosos que sofrem de artrose, foram encaminhados para Fisioterapia, para que possam melhorar a qualidade de vida, ou seja, minimizar as dores, tendo em conta que se trata de patologias que não têm cura.

De uma forma geral, o chefe da missão considerou que as patologias com que se depararam até agora, são iguais àquelas com as quais lidam no dia-a-dia em Franca. Conforme sublinhou, a única diferença é que Cabo Verde, neste caso o HRSRV, em Santiago Norte, não dispõe de materiais para realizar algumas operações diagnosticadas, situação que se torna num problema a contornar.

Além das consultas, a missão francesa vai ministrar três acções formativas, de quarta-feira, 07, a sexta-feira, 09, prevendo-se a participação de mais de 200 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de toda a Região Sanitária Santiago Norte.

“Abordagem em emergência/urgência ortopédica e traumatológica”, “Técnicas de imobilização de pacientes, tanto adultos e pediátricos” e “Interpretação de exames radiológicos”, são os temas a serem abordados na formação.

