Santiago Norte: MAA garante que o problema de água para agricultura em Ribeira Seca vai ser resolvido em Março

Pedra Badejo, 09 Fev (Inforpress) – O Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) garantiu hoje que o problema de abastecimento de água aos agricultores de Ribeira Seca, em Santa Cruz (Santiago) vai estar resolvido em Março, mas alerta para a possibilidade de perdas de culturas.

A informação foi avançada hoje em conferência de imprensa, pelo delegado do MAA de Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos, Manuel Afonso, reagindo ao pedido de agricultores para o equipamento e reactivação dos furos existentes a jusante e a montante da barragem de Poilão, bem como a realização de novos furos.

Esta semana, agricultores da zona de Ribeira Seca se manifestaram pedindo o Governo a tomar medidas, entre elas a execução de novos furos de captação de água, “para que possam salvar o que ainda sobra das suas parcelas agrícolas”

Segundo Manuel Afonso de entre os furos existentes naquela localidade do interior de Santiago só uma que fica a 50 metros da barragem de Poilão vai ser equipado e reactivado, tendo o MAA já mobilizado para o efeito, mais de 25 mil contos, prevendo a sua implementação em Marco deste ano.

Conforme explicou, a água do furo a ser reactivado está enquadro num projecto que abrange a barragem de Faveta em São Salvador do Mundo, perspectivando-se que venha a produzir 200 metros cúbicos de água por dia, podendo servir também para o abastecimento da população e rega das culturas.

Entretanto, Manuel Afonso fez uma advertência, lembrando que, tendo em conta que para a agricultura serão necessárias cerca de oito horas de bombagem de água para permitir irrigar 3 a 4 hectares no máximo, caso se proceda ao alargamento de mais campos de cultivo, algumas culturas correm o risco de se perderem, isso porque a água da barragem de Poilão foi vedada à exploração porque está praticamente esgotada.

O delegado do MAA descartou a hipótese de realização de novos furos, conforme a solicitação dos agricultores, esclarecendo que o mesmo não consta no plano de emergência e nessa zona não existe água no subsolo.

Explicou, por outro lado, que para a resolução do problema da escassez de água constam das medidas no plano de emergência a serem implementadas brevemente, instalação de rega gota-a-gota, equipamento e recuperação de furos existentes, construção de reservatórios, redes de adopção de água, entre outras.

