Santiago Norte: Hospital Regional Santa Rita Vieira recebe missão médica francesa na área de Ortopedia e Traumatologia

Assomada, 03 Fev (Inforpress) – O Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), em Santiago Norte recebe a partir desta segunda-feira até sexta-feira, 09, uma missão francesa de médicos que vai desenvolver acções nas áreas de Ortopedia e Traumatologia e uma vertente formativa.

Em declarações à Inforpress, o director do HRSRV, Imadoeno Cabral explicou que a missão francesa está pela primeira vez em Cabo Verde no âmbito de um acordo e parceria entre a Associação de Cabo-verdianos em Amiens (ACVA), a Câmara Municipal de Santa Catarina e a Região Sanitária de Santiago Norte.

De acordo com este responsável, a missão francesa liderada pelo professor Olivier Jarde, responsável do Serviço de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica da CHU Amiens-Picardie, tem na sua agenda várias acções de formações aos médicos, enfermeiros e técnicos do HRSRV, e vai aproveitar ainda a sua estada para realizar consultas e avaliação de casos para futuras intervenções cirúrgicas.

Imandoeno Cabral, lembrou, por outro lado, que aquele estabelecimento de saúde tem recebido anualmente vários equipamentos médicos e materiais hospitalares no âmbito deste protocolo.

A equipa que já se encontra em Assomada, deste de sexta-feira e que termina a sua missão no dia 09, teve um encontro hoje com o presidente substituto da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacinto Horta, e no domingo vai visitar Serra Malagueta e Tarrafal.

Já na segunda-feira, 05, arrancam as consultas estando já inscritas 60 pessoas, inclusive provenientes de outras ilhas, um número que segundo a mesma fonte ultrapassa as expectativas iniciais.

A Inforpress apurou, no entanto, que esta maratona médica vai envolver também médicos nacionais e especialistas do mesmo hospital.

As consultas estão agendadas para os dias 05 e 06, das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 15:00.

Constam ainda da programação uma visita aos concelhos de São Miguel, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos e São Salvador do Mundo, no dia 05, e outra no dia seguinte em localidades no centro da cidade de Assomada.

Segundo indicou o director do HRSRV, esta missão vai dar também destaque à vertente formativa durante três dias, de quarta-feira, 07, a sexta-feira, 09, prevendo-se a participação de mais de 200 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de toda a Região Sanitária Santiago Norte.

“Abordagem em emergência/urgência ortopédica e traumatológica”, “Técnicas de imobilização de pacientes, tanto adultos e pediátricos” e “Interpretação de exames radiológicos”, são os temas a serem abordados na formação.

Imadoeno Cabral disse à Inforpress que esta iniciativa é para continuar nos próximos anos.

FM/FP

Inforpress/Fim