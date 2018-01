Santiago Norte: Homenagem aos Combatentes da Liberdade da Pátria da região marca Dia dos Heróis Nacionais

Assomada, 20 Jan (Inforpress) – O Dia dos Heróis Nacionais, 20 de Janeiro, vai ser assinalado no concelho de Santa Catarina com uma série de actividades, com destaque para homenagem aos Combatentes da Liberdade da Pátria residentes em Santiago Norte.

O acto promovido pela Comissão Política Regional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) em Santiago Norte, está aprazado para as 10:30, no Liceu Napoleão Fernandes, Santa Catarina.

Também a Juventude do PAICV em Santa Catarina realiza durante todo o dia em Rincão, actividades desportivas, com destaque para encerramento do torneio de futsal que culminará com entrega dos troféus.

Consta ainda da programação do JPAI, uma palestra intitulada “Unidade e luta: Desafios permanentes”, que terá como oradores Graça Sanches e Milton de Jesus.

Também em Santa Catarina em comemoração ao Dia dos Heróis Nacionais a autarquia local, através dos presidentes da Câmara e Assembleia Municipal, José Alves Fernandes e Eurico da Moura, respectivamente, vão às 08:00, depositar uma coroa de flores no busto de Amílcar Cabral, na Praça Central de Assomada.

O acto público de homenagem aos Heróis Nacionais e, em particular, ao grande obreiro da Luta de Libertação Nacional, Amílcar Cabral, vai contar, igualmente, com a presença da Banda da 3ª Região Militar, vereadores, deputados municipais, dirigentes da Câmara Municipal de Santa Catarina, bem como de Combatentes da Liberdade da Pátria.

Amílcar Cabral, Herói Nacional, nasceu em Bafatá (Bissau) a 12 de Setembro de 1924 e foi assassinado em Conacri a 20 de Janeiro de 1973. Estudou em Cabo Verde e foi o principal fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

