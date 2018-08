Santiago Norte: Festividades de Nossa Senhora do Socorro continuam a atrair milhares de fiéis na Calheta de São Miguel

Calheta, 15 Ago (Inforpress) – As festividades de Nossa Senhora do Socorro (Festa da Cidade) tiveram hoje o seu pico com uma missa, que mais uma vez reuniu milhares de fiéis de todos os concelhos da ilha de Santiago na Calheta, São Miguel.

A celebração eucarística, presidida pelo padre Angelino Coelho, no largo da capela de Nossa Senhora do Socorro, reuniu milhares de féis de toda ilha de Santiago para esta celebração religiosa, sobretudo, com uma forte presença de emigrantes.

O edil micaelense, Herménio Fernandes, fez um “balanço positivo” das festividades da Festa da Cidade e da santa padroeira Nossa Senhora do Socorro, que foi marcado por varais inaugurações e eventos destinados aos emigrantes de férias, crianças e jovens.

Com base em informações obtidas da Polícia Nacional e da Delegacia de Saúde, o autarca afirmou que as festividades decorreram com “muito civismo” e sem nenhum incidente de realce.

Na sua opinião, o facto de a celebração ter sido “muito concorrida”, com presença de emigrantes, visitantes de vários pontos da ilha de Santiago, demonstra que São Miguel “está num bom caminho e tem ganhado cada vez mais peso e notoriedade na ilha e no país”.

Por tudo isso, Herménio Fernandes prometeu criar mais condições para que a cidade seja, de facto, “acolhedora e com qualidade de vida para quem vive, trabalha, visita e nele investe”.

Por seu lado, o padre Angelino Coelho, que centrou a sua homilia na figura de Maria [Nossa Senhora de Socorro], afirmou que a sua história é parecida com a de muitas mães, que protegem o seu filho [Jesus], que cumpre papel de mãe, que preocupa, acompanha, sofre e é a “última a perder esperança” no seu filho.

“Celebramos hoje a festa de Nossa Senhora de Socorro para lembrarmos que na figura dessa mãe está por detrás Deus, que nos protege, e na figura dessa mãe está por detrás Jesus, que nos entregou ao cuidado de Maria, esta por detrás este Jesus que cuida de nos e que nos disse que sempre que a nossa vida passar por tribulações que temos um Deus que podemos confiar nele”, disse.

Já os devotos da santa pediram-na “socorro” em relação à chuva, tendo prometido voltar para pagar e renovar as promessas.

Também em Santiago Norte, a vila de Chã de Tanque, no concelho de Santa Catarina, foi celebrada a festa de Nossa Senhora da Graça – uma outra atribuição dada a Maria, tendo, igualmente, culminado com uma missa em honra a santa.

