Santiago Norte: Autarquias brindam munícipes com concertos ao vivo e fogo-de-artifício na passagem do ano

Assomada, 30 Dez (Inforpress) – Concerto ao vivo com vários artistas, animação de DJ e espectáculos de fogos-de-artifício vão assinalar a entrada de 2018 em Santiago Norte, com destaque para os concelhos de Santa Catarina, Santa Cruz e São Miguel.

Após terem proporcionado momentos de convívio/almoço para crianças e idosos por altura do Natal, as câmaras municipais de Santiago Norte, numa iniciativa com privados e com o objectivo de “cativar” os munícipes para não irem a cidade da Praia, vão presenteá-los com um programa festivo diversificado que pode ser aproveitado a partir deste domingo, 31.

Em Santa Catarina, por exemplo, pelo segundo ano consecutivo, a câmara municipal organiza a “Passagem de Ano” na Praça Central de Assomada, um evento que conta com a produção da Royal Eventos e os patrocínios da CVMóvel e da Auto Mendes.

No palco vão estar artistas como Grace Évora & Banda, Rapaz 100 Juiz & Banda, Ga da Lomba, Ziggy Boy & Dançarinas, PCC e Mano & Gy, artaz regista, ainda, a participação de DG 100 Juiz & DJ Runelton.

O certame que aposta essencialmente nos artistas e grupos santacatarinenses, está aprazado para a partir das 23:59, com um espectáculo de fogo-de-artifício.

Esta não é a única opção de escolha para a passagem do ano no concelho, tendo em conta que os restaurantes e discotecas locais estão a oferecer uma passagem de ano para casal e/ou individual a preços que variam entre 3.000 a 7.500 escudos.

Também as diversas discotecas na cidade e nas diferentes localidades de Santa Catarina oferecem uma noite dançante de passagem de ano com entrada para casal no valor de 1000 escudos e actuação de DJ locais.

O concelho de Santa Catarina espera ainda contar com as pessoas de São Salvador do Mundo.

Em Santa Cruz, a autarquia organiza, no dia 31 de Dezembro, a partir das 22:00, e com entrada grátis, o “Réveillon 2018”, na Praça dos Paços do Concelho, para celebrar o novo ano com concerto ao vivo e sessão de fogo-de-artifício.

Elida Almeida, Wilson & Zidane, Dom Max, Flávio, Ludi e Cirilo, são os artistas que vão animar a chegada de 2018.

Em São Miguel, com início marcado para a partir das 22:00 a edilidade em parceria com privados vão proporcionar, igualmente, uma “Virada d’Ano” com concertos, animação de dj’s e espectáculos de fogo-de-artifício.

O evento a ter lugar no Polivalente de Calheta e com entrada paga a 300 escudos, vai ter em palco Moura, C-James, Edmar Lest, Just Dremscape, Shade-B, João Kankides, Young Problema e animacao dos dj’s Bunitinho, Ademiro Moreira e Edy e ainda seleccao de “Cotchi Po”.

FM/AA

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...