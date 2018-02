Santiago Norte: Agricultores de Ribeira Seca pedem intervenção do Governo para salvar o que ainda resta das suas culturas

Assomada, 07 Fev (Inforpress) – Os agricultores da zona agrícola de Ribeira Seca, em Santa Cruz (ilha de Santiago) apelaram hoje a intervenção do Governo, para que possam salvar o que ainda resta das suas parcelas agrícolas.

Os agricultores, que protestaram esta quarta-feira frente de um furo de captação de água danificado, nas proximidades da barragem de Poilão em Ribeira Seca, afirmaram que “ainda não foram contemplados” com o plano de mitigação dos efeitos da seca anunciado pelo Governo, “nem na agricultura, nem na salvação do gado”.

Conforme relatou à imprensa o porta-voz dos agricultores, Carlos Tavares, pretendem com esta manifestação demonstrar “os seus desagrados”, considerando ser uma “falta de consideração” a atitude do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) e do Governo para com eles.

O também presidente da Associação Agro-Barragem, disse que os agricultores pediram equipamentos para a reactivação de um furo danificado e que se faça também realizações de novos furos de prospeção de água para a agricultura, nas imediações da barragem, tendo em conta que barragem está a esgotar-se.

Este responsável, que se manifestou “preocupado” com a situação, foi peremptório em afirmar que se as autoridades competentes não os ajudar na resolução do problema de água, que passa pela recuperação dos furos, face ao esgotamento da barragem, as suas parcelas agrícolas correm o risco de se perderem na totalidade.

Disse ainda que, se as autoridades competentes não intervirem a tempo, os pais que têm filhos a estudar nas universidades vão acumulando dívidas ou então obrigar os mesmos a abandonar as universidades.

“Esta situação poderá ainda levar muitos trabalhadores para o desemprego”, disse o porta-voz do grupo indicando também que têm constatado sinais claros da população, no sentido de “abandonar” a Ribeira Seca, como aconteceu outrora.

Em relação aos vales cheques, uma das medidas que integram o programa de mitigação dos efeitos da seca, assegurou que ainda não receberam nada e que apenas ouviram falar disso ou puderam assistir na televisão a entrega dos mesmos em outros concelhos.

Parafraseando o Presidente da Republica, Jorge Carlos Fonseca, o porta-voz dos agricultores de Ribeira Seca lembrou que plano de emergência tem que ter “medidas urgentes agora” e não deixar para até Maio ou Dezembro.

Entretanto, contestou o facto de a execução de novos furos de captação não constarem do plano de emergência, sublinhando que tem havido afirmações por parte de responsáveis de que a Ribeira Seca não tem água no subsolo, sem que se tenha realizado primeiro algum estudo nesse sentido.

FM/FP

Inforpress/Fim