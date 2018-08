Santiago: Empreiteiro alerta para perigo de nova derrocada na estrada que liga Assomada/Calheta

Assomada, 17 Ago (Inforpress) – O talude da estrada que liga Assomada/Calheta, na localidade de Arribada, no concelho de Santa Catarina, “não está estável” e corre risco de uma nova derrocada, alertou hoje a empresa responsável pela manutenção das estradas, CVC.

A advertência vem na sequência da queda de rochas ocorrida quinta-feira, que obstruíram a faixa de rodagem, impedindo a passagem de veículos aos concelhos de São Miguel e Santa Catarina.

A situação foi resolvida no final da tarde do mesmo dia com abertura de uma via, sendo que uma outra foi aberta na madrugada desta sexta-feira, conforme informou à Inforpress uma fonte do empreiteiro da obra, CVC – Construções de Cabo Verde.

Conforme constatou a Inforpress, no local encontra-se uma máquina a prosseguir com a limpeza de restos de terra e pedras, e as viaturas estão a circular nas duas faixas de rodagem sem problemas, mas com alguma precaução.

O responsável da CVC aconselha os condutores a dirigirem “com atenção” naquela estrada até o Instituto de Estradas (IE) encontre a “melhor solução” para a mesma.

Na ocasião, a mesma fonte avançou a Inforpress que além desta estrada, cujo talude caiu esta quinta-feira e que “não está estável”, muitas outras em todos os pontos da ilha de Santiago “correm risco de decoradas”.

Segundo ele, a empresa já informou o IE sobre esses riscos.

Os condutores abordados pela Inforpress pediram as autoridades para intensificarem os trabalhos para que não haja novos deslizamentos de terra e pedras com a queda de chuva, tendo em conta que “põem em causa o seu trabalho”.

