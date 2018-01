Santa Cruz:  Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva celebra aniversário com sonho de ter estrutura com todas as condições

Pedra Badejo, 22 Jan (Inforpress) – A Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva (ESACS), Santa Cruz, comemorou hoje o 24º aniversário com o sonho de ter uma estrutura com todas as condições, mormente a nível de infra-estruturas que já tem dado “sinais de degradação”.

Em declarações à imprensa, a directora da ESACS, Salvadora Moreira, fez um “balanço positivo” dos últimos 24 anos, considerando que a única escola secundária do município de Santa Cruz (Santiago) tem lançado para sociedade e para o mundo “bons quadros”, apesar de todas as dificuldades a nível materiais, de equipamentos e infra-estruturais.

“Celebrar os 24 anos da Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva é sobretudo fazer uma reflexão, saber de onde veio a escola, como está e para onde pode ir”, observou a responsável, almejando ver a “maturidade” alcançada nesses 24 anos em todos os sentidos.

Apesar de apontar “problemas” a nível de mobiliário, infra-estrutura que já tem sinais de degradação, assegurou que essas “limitações” não os “deixa triste e nem desmotivados”.

Nesse sentido, Salvadora Moreira pediu uma “atenção especial” a nível de infra-estruturas, acreditando que este desejo se concretize nas comemorações do 25.º aniversário.

Por outro lado, a directora da ESACS destacou o facto de a escola, que conta com 2.600 alunos, ter conseguido no primeiro trimestre uma taxa de aproveitamento escolar a rondar os 80 por cento (%).

A instituição aproveitou o mote do 24º aniversário para apresentar o testemunho do seu patrono, o professor Alfredo da Cruz Silva, entregar certificado de mérito aos alunos do 3º ciclo e os melhores alunos ano lectivo 2016/17, e uma homenagem aos pais e encarregados de educação e entre outras actividades.

