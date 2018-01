Santa Cruz: Escola de Futebol Portas Abertas recebe equipamentos desportivos de emigrantes nos EUA

Pedra Badejo, 29 Jan (Inforpress) – A Escola de Futebol Portas Abertas, de Santa Cruz, recebeu hoje de amigos e antigos futebolistas daquele concelho de interior de Santiago residentes nos EUA equipamentos desportivos variados para a prática da modalidade.

Segundo o fundador da escola de futebol, Zazu, o material desportivo composto por 50 oletes, oito bolas, três equipamentos diferentes e cones, vai ajudá-los a “levantar” de novo a escola que esteve parado, por falta dos mesmos.

O monitor referiu que os equipamentos ora entregues vão criar “melhores condições” e trazer “mais autonomia”, para que a escola possa trabalhar, e “mais ânimos” aos jovens futebolistas.

O responsável, que se mostrou satisfeito com a doação, pediu a outros emigrantes do concelho e os residentes no arquipélago para seguirem o mesmo gesto e que apoiem a Escola de Futebol Portas Abertas.

O jovem atleta Bruno, que falou em nome dos colegas, agradeceu os benfeitores, comprometendo-se cuidar dos equipamentos.

