Santa Cruz: Edilidade lança programa “Operação Segura” para garantir um concelho seguro, limpo e organizado

Pedra Badejo, 01 Fev (Inforpress) – A Câmara Municipal de Santa Cruz (ilha de Santiago) lançou hoje o programa “Operação Segura”, que visa sobretudo garantir o concelho “seguro, limpo e organizado” e dar mais conforto aos munícipes e aos visitantes.

Em declarações à imprensa, o edil, Carlos Silva, disse que o projecto que vai contar com a parceria da Polícia Nacional e da Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE), contará também com o engajamento dos operadores económicos.

Segundo explicou o autarca, a iniciativa que pretende “transformar” Santa Cruz num município seguro, não fica só pela fixação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e dos lugares de diversão nocturna, mas irá abranger também aspectos como o controlo da poluição sonora sobretudo à noite, serviço de saneamento, limpeza, eliminação de buracos nas vias, animais à solta nas ruas, etc.

A iniciativa, conforme adiantou o edil Carlos Silva, vai incidir ainda na eliminação escombros e carcaças das ruas, cuidar da iluminação pública, arranjo dos passeios que doravante devem estar “desobstruídos” e sem impedimentos que perturbem a livre e segura circulação das pessoas.

Para a concretização da iniciativa, a autarquia vai contar com a parceria da IGAE e a PN, no âmbito do qual foi assinado um acordo.

Em relação aos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, o autarca informou que os mesmos estão classificados em três tipos: primeiro entre as 06:00 e as 22:00 para o funcionamento de talhos, comércio geral; o segundo entre as 07:00 e as 24:00 para o funcionamento de cafés, bares, restaurantes, esplanadas e o terceiro entre as 18:00 e as 04:00 do dia imediato para o funcionamento dos locais de diversão nocturna como discotecas.

Por sua vez, o director-geral da IGAE, Elisângelo Monteiro disse que os munícipes vão sair a ganhar com esta iniciativa da edilidade, tendo em conta que vão ter maior organização e tranquilidade, segurança e redução da criminalidade com o cumprimento dos horários.

Já o comandante da PN de Santa Cruz, Emanuel Leal pediu a colaboração dos munícipes no cumprimento escrupuloso das normas estipuladas, lembrando que em havendo tranquilidade e controlo de regras, o concelho passa a ser mais visitado por turistas nacionais e estrangeiros.

FM/FP

Inforpress/Fim