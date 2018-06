Santa Cruz: Djaniny Tavares e Lito Aguiar realizam jogo de carácter beneficente no Estádio 25 de Julho

Cidade da Praia, 14 Jun (Inforpress) – O futebolista Djaniny e o treinador Lito Aguiar organizam, este sábado,16, no Estádio Municipal 25 de Julho, em Santa Cruz, um jogo amigável e beneficente, com os seus amigos, com a entrada a custar um quilo de alimento.

Os Amigos de Lito contra Amigos de Djaniny, denominado “jogo dos campeões”, realiza-se às 09:30 e vai contar com a participação de futebolistas residentes no país e na diáspora.

O futebolista internacional cabo-verdiano Djaniny joga actualmente no Santos de Laguna, do México, equipa que este ano sagrou-se campeã do campeonato mexicano de futebol.

Para além do campeonato, o jovem natural de Santa Cruz, interior de Santiago, foi o melhor marcador do campeonato, com 16 golos, tendo marcado quatro golos na Apertura (Abertura). No total, Djaniny fez 20 golos em 37 jogos, com uma média de 1,85 golos por jogo.

Lito Aguiar, também nascido em Santa Cruz, foi nomeado esta quarta feira,13, treinador das selecções nacionais de futebol sub-20 e sub-23, tendo esta época sagrado campeão de Cabo Verde ao serviço da Académica da Praia.

O antigo treinador do Sporting da Praia, onde no ano passado ganhou o primeiro titulo nacional, também integra a equipa técnica da selecção principal.

