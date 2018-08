Santa Cruz: Colónia de Férias com “adesão significativa” de crianças e adolescentes – organização

Pedra Badejo, 15 Ago (Inforpress) – Cerca de 300 crianças e adolescentes participam na segunda edição da Colónia de Férias, que decorre de 06 a 19 deste mês no município de Santa Cruz, uma iniciativa da Associação Comunitária de Jovens Santiaguenses (ACJS).

À Inforpress, o representante de ACJS, Danilo Furtado, explicou que o objectivo é ocupar as crianças e adolescentes com actividades de carácter social e educativa, observando que às vezes, neste período de férias, os meninos, por estarem sem ocupação recreativa e educativa, procuram caminhos menos favoráveis.

Segundo o responsável, este ano tiveram muito mais apoio na organização e, estão satisfeitos com o número de crianças e adolescentes participantes, aproximadamente 300, número que ultrapassa o do ano passado.

Danilo Furtado disse que neste espaço estão sendo desenvolvidas várias actividades educativas com prioridades para a Educação Moral e Cívica, Desporto, Inglês, Francês, Educação Plástica e Matemática, e que tem registado uma “adesão significativa” às acções levadas a cabo.

De uma forma geral, espera-se que, com esta iniciativa, as crianças passem a ter mais conhecimento e interesse pelas questões ligadas à cidadania e a saber desenvolver o espírito criativo e, naturalmente, estimular a diversão e o convívio, adiantou Danilo Furtado.

Para a realização deste evento a Associação Comunitária de Jovens Santiaguenses contou com apoio das monitoras da educação de infância, professores e de algumas pessoas que não pertencem a organização.

A Colónia de Férias conta com a participação de crianças e adolescentes com idade compreendida entre os 8 e 15 anos e acontece de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 13:00.

CL/CP

Inforpress/Fim