Santa Cruz: Assembleia Municipal aprecia relatório de actividades e conta de gerência da autarquia referentes a 2018

Pedra Badejo, 24 Abr (Inforpress) – O relatório de actividades e a conta de gerência da edilidade santa-cruzense, interior de Santiago referentes ao ano económico de 2018 vão ser apreciados a partir desta quinta-feira em sessão ordinária da Assembleia Municipal (AM).

De acordo com uma nota enviada à Inforpress, esta que é a sétima sessão ordinária da AM e a primeira do corrente ano do mandato (2016-2020), tem ainda na proposta da agenda dos trabalhos a apresentação e aprovação de várias deliberações.

O período de antes da ordem do dia será dedicado ao público, com reacção prevista dos eleitos municipais das bancadas do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) e Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) às intervenções dos munícipes.

A Câmara Municipal de São Miguel também vai ter oportunidade de reagir às intervenções do público.

A sessão ordinária que se realiza no Salão Nobre dos Paços do Concelho, está aprazada para as 09:00 com intervenções dos munícipes.

