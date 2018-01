Santa Cruz: Agricultores da Ribeira dos Picos afirmam que ajuda do Governo para mitigação da seca “ainda não chegou”

Pedra Badejo, 23 Jan (Inforpress) – Os agricultores e criadores de gado da localidade de Ribeira dos Picos, em Santa Cruz, disseram hoje que a ajuda do Governo, no âmbito do programa para a mitigação da seca e do mau ano agrícola “ainda não chegou”.

A revelação foi feita hoje pelos homens do campo daquela região que é considerada uma das maiores ribeiras agrícolas da ilha de Santiago e do país, durante um encontro com uma delegação da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde Central Sindical – UNTC-CS, encabeçada pela sua secretária-geral (SG), Joaquina Semedo.

“Em Santa Cruz, nenhum agricultor ou criador de gado recebeu ainda nada do Governo, no âmbito do programa de emergência para a mitigação da seca e do mau ano agrícola”, afirmaram os trabalhadores agrícolas, em declarações aos jornalistas.

Conforme revelaram os agricultores e criadores de gado, Maria da Luz, Tiago da Graça e Zé de Guida, “apenas ouviram falar da linha de crédito e outros apoios, mas ainda nada chegou”, àquela ribeira do interior de Santiago.

Nesse sentido, apelaram à chegada de apoios para que possam salvar o gado e cultura, e a eles, com trabalho, para que possam manter os filhos nos estudos na Cidade da Praia.

Recuperação de furos existentes e ajuda na implementação do sistema gota-a-gota, para que possam poupar água, visto que, nessa ribeira faz-se ainda rega por alagamento, são outros apoios que pediram, para mitigar a seca e o mau ano agrícola.

Por sua vez, a SG da UNTC-CS, Joaquina Semedo, que prometeu “ser porta-voz e usar da sua influência” enquanto parceiros socais, apelou ao Governo que faça chegar “alguma coisa” para esses homens do campo.

É que, segundo a sindicalista, além de salvarem o gado, os mesmos querem salvar-se enquanto pessoas, ou seja, querem trabalho, “para ultrapassarem as dificuldades”.

Por outro lado, congratulou-se com a iniciativa da câmara que em parceria com o Governo pretende abrir frentes de trabalho em todas as localidades e ainda construir furos de captação de água no subsolo, de modo a minimizar o impacto da seca.

