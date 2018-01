Santa Catarina: Liceu Amílcar Cabral comemora 33 anos de existência gizando desafios ainda por vencer – director

Assomada, 19 Jan (Inforpress) – O director do Liceu Amílcar Cabral (LAC) em Assomada (ilha de Santiago) disse hoje que esse estabelecimento de ensino comemora hoje 33 anos de exietência, mas com muitos desafios ainda pela frente, principalmente a nível de infra-estrutura.

Manuel do Rosário Tavares falava à Inforpress à margem das comemorações alusivas aos 33 anos desse estabelecimento de ensino, cujo acto central se realizou no seu auditório, contando com a presença de professores, alunos, delegado do Ministério da Educação local, padrinhos e parceiros da escola, com destaque para a Embaixada da China.

De acordo com este responsável, a escola que conta com 3054 alunos do 5º ano ao 12º ano de escolaridade e 210 professores, vai “apostar fortemente” na mudança de comportamentos “não desejados” de alguns alunos e professores e ainda “atrair” para o seu seio os pais e encarregados de educação.

Melhoramento de toda a infra-estrutura construída a 40 anos, arranjos de salas de aulas mormente portas, colocação de quadros mais modernos e electrificação, pintura completa de todo o espaço, são alguns dos desafios apontados pelo director como tarefa prioritária.

“Acredito que juntamente com todos os nossos parceiros, vamos ultrapassar todos esses desafios nos próximos tempos”, sustentou.

Manuel do Rosário Tavares destacou, no entanto, o contributo dado pelo LAC na formação, lembrando que de lá saíram várias pessoas que hoje ocupam cargos de destaque na sociedade.

Por sua vez, os alunos destacaram a qualidade do ensino, mas apelaram a uma “intervenção de fundo” nas salas de aulas.

A efeméride foi assinalada com a realização de uma série de actividades culturais, como declamação de poesias, actuação de artistas e grupos de dança local e entrega de medalhas aos vencedores do torneio realizado a esse propósito.

Na ocasião, a Embaixada da China ofereceu ainda equipamentos desportivos referentes a várias modalidades.

